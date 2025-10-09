Napoli: spacciatore in scooter arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 27enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Vasto- Arenaccia, nel transitare in via Arenaccia, hanno notato a bordo di uno scooter un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona.
I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato sia il 27enne che è stato trovato in possesso di 9 stecchette di hashish del peso di circa 12 grammi e di 30 euro, che l’acquirente trovato in possesso della dose appena acquistata e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.