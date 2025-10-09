Napoli: spacciatore in scooter arrestato dalla polizia Nei guai un 27enne napoletano per detenzione illecita di sostanze di stupefacenti

La polizia ha arrestato un 27enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Vasto- Arenaccia, nel transitare in via Arenaccia, hanno notato a bordo di uno scooter un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato sia il 27enne che è stato trovato in possesso di 9 stecchette di hashish del peso di circa 12 grammi e di 30 euro, che l’acquirente trovato in possesso della dose appena acquistata e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.