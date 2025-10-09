Caivano: blitz interforze 'alto impatto', multe e sequestri 191 persone identificate

La Polizia Metropolitana di Napoli ha partecipato questa mattina alla vasta operazione ad "alto impatto" interforze a Caivano, come da disposizioni impartite in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto nei giorni scorsi in Prefettura a Napoli, all’indomani delle ‘stese’ al Parco Verde di Caivano. Questo il bilancio dell’operazione odierna della Polizia Metropolitana di Napoli: 163 veicoli fermati, 191 persone identificate, 30 violazioni al Codice della Strada contestate di cui 6 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, 4 patenti di guida ritirate e un veicolo confiscato perché sorpreso a circolare mentre era già sottoposto a sequestro amministrativo.