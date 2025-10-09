Ruba una moto, tenta la fuga e si schianta contro la volante: arrestato Bloccato tra non poche difficoltà un 21enne napoletano

La polizia ha arrestato un 21enne napoletano, con precedenti per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato a bordo di uno scooter un uomo che stava spingendo una moto, a motore spento, condotta da un altro soggetto.

Pertanto, i poliziotti, certi di trovarsi dinanzi ad un’attività delittuosa, li hanno inseguiti fino a quando, giunti in via Foria, all’angolo con via Ciriello, il conducente della moto l’ha lasciata cadere a terra, riuscendo a far perdere le proprie tracce, il giovane alla guida dello scooter, invece, nel tentativo di eludere il controllo, ha accelerato improvvisamente la marcia andando ad impattare contro la volante, finché non è stato bloccato non senza difficoltà dagli operatori.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che la moto era stata rubata nei pressi di piazza Nazionale, mentre nello scooter in uso al prevenuto sono stati rinvenuti alcuni arnesi atti allo scasso.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante, mentre il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.