Stretta contro gli incivili della strada: elevate sanzioni per 44mila euro In azione la task force congiunta con Carabinieri e Polizia locale

Un servizio di controllo del territorio ha interessato la zona di Capodimonte, in particolare via Miano, con l’obiettivo di prevenire e contrastare le violazioni del Codice della Strada e i comportamenti di guida pericolosi. L’attività ha visto l’impiego congiunto dei carabinieri della stazione di Capodimonte e del nucleo operativo e radiomobile, e degli agenti dell’unità operativa Stella e del Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale.

Nel corso dei controlli sono state identificate 101 persone, controllati 60 motoveicoli e 41 autovetture, e verificati 23 minorenni. Dieci motoveicoli sono stati sequestrati e per altri 15 è stato disposto il fermo amministrativo. A sei conducenti è stata ritirata la patente di guida in vista della successiva sospensione.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per un totale di 44.428 euro. Le infrazioni più ricorrenti sono: il mancato uso del casco protettivo, la mancanza di revisione periodica del veicolo, la circolazione senza copertura assicurativa, l’utilizzo di veicoli già sottoposti a sequestro e la guida senza patente o con patente scaduta. Una persona che guidava senza patente, avendo già commesso la stessa infrazione in passato, è stata denunciata.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza dei minori: un conducente è stato sanzionato con il ritiro immediato della patente per aver trasportato in auto un bambino in braccio al passeggero seduto sul sedile anteriore, comportamento che mette seriamente a rischio l’incolumità del minore.