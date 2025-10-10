Scampia, operazione interforze contro le scorribande di motorini Pioggia di sanzioni e controlli tra sequestri di mezzi e ritiri di patente

Un'operazione congiunta di controllo del territorio finalizzata a contrastare le scorribande di persone a bordo di ciclomotori e scooter è stata condotta nel quartiere napoletano di Scampia dal personale dell'unità operativa del quartiere della polizia locale, dagli agenti del Commissariato di zona di Pubblica sicurezza e dai carabinieri della locale Stazione.

L'attività ha interessato via Ernesto Rossi, via Eugenio Colorni e via Arcangelo Ghisleri, strade in cui il fenomeno è maggiormente diffuso, come segnalato anche da diversi residenti. Nel corso dei controlli sono state identificate 104 persone e verificati 77 veicoli, con risultati significativi: 8 mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo e 7 sequestrati. Inoltre, sono state ritirate 6 patenti di guida e una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Le sanzioni amministrative elevate sono state 26 e hanno riguardato diverse violazioni: dalla mancanza di documenti al seguito alla guida senza patente o con patente non idonea, passando per il mancato uso del casco, la mancata revisione del veicolo, l'uso del cellulare alla guida, la mancanza di assicurazione, fino alla circolazione con targa illeggibile o con veicolo già sottoposto a fermo. L'operazione ha rappresentato un segnale forte di presenza e attenzione da parte delle forze dell'ordine, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e vivibilità nel quartiere.