L'abitazione va in fiamme: anziana salvata in extremis dai carabinieri La donna era rimasta intrappolata nella camera da letto

Un incendio divampa in un appartamento al primo piano di un immobile a Villaricca, cittadina a nord di Napoli.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano - allertati dal 112 - arrivano sul posto, a via Filippo Turati 32. Parte la messa in sicurezza dell’area. I carabinieri fanno allontanare tutti i residenti del palazzo in attesa dei vigili del fuoco ma una donna manca all’appello.

Una donna di 80 anni abita in quell’appartamento al primo piano avvolto dal fumo. La signora è un’anziana disabile, vive da sola ed è incapace di deambulare.



I carabinieri a quel punto entrano nel palazzo, affrontano la densa coltre di fumo che ha invaso lo stabile, individuano l’abitazione e entrano in casa della donna.

L’anziana, rimasta intrappolata nella camera da letto, viene presa in braccio e portata fuori dal palazzo. Arrivano i vigili del fuoco che domano le fiamme e i medici del 118 che prestano le prime cure alla donna. La signora fortunatamente sta bene