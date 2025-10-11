Muscarà e Ronghi: liberare Piazza Bellini da delinquenti e spacciatori

"Quanto accaduto a Piazza Bellini rappresenta il fallimento dell'amministrazione comunale con il sindaco di Napoli Manfredi che appare dedicarsi solo alle grandi opere abbandonando le aree più difficili del territorio"- affermano Muscara' e Ronghi - che invitano il prefetto di Napoli Di Bari "a porre in essere interventi più concreti per la sicurezza delle aree della movida particolarmente nelle ore notturne".
"Inoltre - sottolineano Muscara' e Ronghi - ribadiamo quanto già proposto tempo fa: la movida va delocalizzata dal centro storico nelle aree non abitate del centro direzionale, luogo che si presta maggiormente al controllo e alla prevenzione di fatti criminali, per restituire vivibilità a interi quartieri di Napoli dove anche il riposo notturno è diventato impossibile".