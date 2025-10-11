Il pedinamento premia i carabinieri: pusher 41enne arrestato Sequestrata droga, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Poggioreale stanno percorrendo le strade del quartiere nella zona orientale di Napoli quando notano un’auto sospetta con a bordo un uomo.

L’autista si sposta lentamente come a cercare qualcosa o qualcuno. L’auto civetta dell’Arma segue discretamente e osserva in attesa. L’uomo, si accerterà poi che si tratta di un 41enne a un tratto accelera per poi abbandonare il quartiere.

I carabinieri ormai hanno deciso di seguirlo e si spingono fino a Casoria. L'uomo scende dall’auto e va per rincasare. Scatta il blitz e la perquisizione nell’appartamento.

Nello stanzino i carabinieri trovano 8 panetti di hashish per un peso complessivo di 820 grammi. In casa anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione. Sequestrati, perché ritenuti provento del reato, 1.050 euro che erano nascosti nel comodino della camera da letto.

L’uomo viene arrestato e trasferito in carcere. Deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.