Controlli a Frattamaggiore: in campo il reparto prevenzione crimine Campania Contestate diverse violazioni al cidice della strada

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 93 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllato 44 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, inoltre, i poliziotti, nel corso del medesimo servizio, hanno contestato diverse violazioni del codice della strada. Infine, sono state controllate 6 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.