Ruba cassetto registratore di cassa e fugge: inseguito e arrestato Manette ai polsi di un 45enne napoletano

La polizia ha arrestato un 45enne napoletano per furto aggravato. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via San Giovanni Maggiore Pignatelli per la segnalazione di un furto in atto in un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dal titolare il quale ha raccontato che, poco prima, aveva sorpreso un uomo che stava uscendo frettolosamente dal locale con il cassetto del proprio registratore di cassa e lo aveva inseguito e fermato. In quei frangenti, il 45enne si era disfatto della refurtiva che era stata poi recuperata.