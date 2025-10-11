Napoli, sorpresi con la droga: tre arresti della polizia nelle ultime 24 ore Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo campano

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti, di cui un 22enne di origini nigeriane, un 21enne della Repubblica Dominicana e un 46enne napoletano, tutti con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; il 22enne è stato, altresì, arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza San Francesco di Paola, hanno notato il 22enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto; in quei frangenti, i due, accortisi della loro presenza, si sono dati alla fuga in direzioni differenti, nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento finché il predetto non è stato bloccato, dopo una colluttazione, dai poliziotti e trovato in possesso di 10 involucri di cocaina.

Ancora, gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno controllato in vico Concordia il 21enne che, accortosi della loro presenza, si è disfatto di un borsello, prontamente recuperato dagli operatori, al cui interno sono stati rinvenuti 5 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 70 grammi, di un pezzo di hashish del peso di 11 grammi circa, di un bilancino di precisione e di 30 euro.

Infine, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato il 46enne che è uscito frettolosamente da uno stabile per poi incamminarsi, con fare guardingo, in direzione di via Sant’Antonio Abate.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro; infatti, poco dopo, il prevenuto, dopo essere entrato in un esercizio commerciale della zona, ha compiuto lo stesso scambio di soldi-sostanza stupefacente con un’altra persona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato sia il 46enne che è stato trovato in possesso di 220 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’indagato, dove, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno rinvenuto 88 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 115 grammi.