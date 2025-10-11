Chiaiano, nasconde in casa oltre 1 kg di droga: arrestato un 31enne Nei guai un 31enne di origini ucraine

La polizia ha arrestato un 31enne di origini ucraine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti dei commissariati Arenella e Vomero, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell'uomo, dove hanno rinvenuto, oltre 1 kg di marijuana, circa 90 grammi hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.