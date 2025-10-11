Taser, Nappi: indagine non sia pretesto per criminalizzare forze dell’ordine La vicenda del 35enne deceduto in ambulanza a Napoli

“La vicenda del 35enne deceduto in ambulanza a Napoli dopo essere stato colpito con un taser e che vede coinvolti cinque carabinieri, non dia adito a speculazioni di alcun tipo né a pretesti per criminalizzare le forze dell’ordine, che operano per la tutela e la sicurezza dei cittadini. Invitiamo alla massima cautela considerato pure che l’iscrizione dei militari dell’Arma nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto, passaggio necessario per effettuare l'autopsia sul corpo dell'uomo e individuare la causa della morte”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.