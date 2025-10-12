Tentato furto in una scuola di Napoli, ladro in fuga dopo le urla delle suore Allertati subito i carabinieri

Un uomo è stato messo in fuga dalle grida di allarme delle suore mentre tentava di introdursi in una scuola del quartiere di San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. L’episodio è avvenuto nella notte, quando il 29enne, entrato da una finestra, è stato sorpreso dalle religiose che risiedono all’interno della struttura. Le suore, sentendo rumori sospetti, hanno iniziato a urlare, spaventando il malintenzionato che è fuggito precipitosamente dalla stessa finestra utilizzata per l’accesso, mentre loro allertavano immediatamente il 112.

I carabinieri della Compagnia di Poggioreale, analizzando le riprese dei sistemi di videosorveglianza, hanno riconosciuto il 29enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi rintracciato e denunciato per tentato furto e danneggiamento.

L’intervento dei militari nell’area ha portato a ulteriori risultati durante i controlli a tappeto: un altro ladro, un 27enne, è stato identificato e denunciato per aver rubato prodotti per un valore di 250 euro da un supermarket. Inoltre, due giovani, un 25enne e un 22enne, sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio dopo aver tentato di sfuggire a un posto di blocco.

Le operazioni hanno consentito anche di segnalare alla prefettura quattro assuntori di sostanze stupefacenti e di elevare 27 sanzioni per violazioni del codice della strada, in particolare per guida senza casco e senza patente.

L’episodio del tentato furto, sebbene rapidamente risolto, riaccende i riflettori sulla sicurezza delle scuole e sull’efficacia dei controlli nel territorio, dimostrando come la prontezza dei cittadini e l’azione delle forze dell’ordine possano rappresentare un deterrente efficace.