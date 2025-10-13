Napoli: ancora due turiste rapinate da un uomo armato di coltello La polizia intercetta e arresta un 37enne allgerino

Un 37enne di origini algerine, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla polizia per rapina aggravata.

I falchi della squadra mobile, nel transitare in viale Dohrn, sono stati avvicinati da due turiste le quali hanno raccontato che, poco prima, erano state avvicinate da un soggetto che, con la minaccia di un coltello, aveva sottratto la borsa a una di esse per poi darsi alla fuga in direzione della Villa Comunale.

I poliziotti si sono immediatamente messi alla ricerca delll'uomo riuscendo, poco dopo, ad individuarlo e a bloccarlo all’interno dei giardini della villa comunale.