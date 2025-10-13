Sorpreso con la droga, tenta di allontanarsi: acciuffato e arrestato Manette per un 42enne napoletano

La polizia ha arrestato un 42enne algerino, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in Piazza Principe, all’angolo via Carriera Grande, hanno notato l'uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di circa 96 grammi di hashish e 855 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.