Furto di energia elettrica a scuola: denunciato un uomo Utilizzava un cavo della corrente per caricare beni di sua proprietà in modo furtivo

La polizia locale della città di Afragola diretta dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli nell’espletamento delle attività di controllo del territorio, in località Salicelle ha tratto in stato di fermo un cittadino per furto di energia elettrica.

"Il cittadino - riferisce la polizia municipale - sfruttando il momento dei lavori in corso presso l’Istituto Europa Unita, senza alcuna autorizzazione utilizzava un cavo della corrente per caricare beni di sua proprietà in modo furtivo.

Tempestivo l’intervento degli agenti della polizia locale che hanno fermato il soggetto e lo hanno condotto presso il comando per gli atti di rito. Il cittadino è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato e per essersi introdotto in una proprietà privata senza autorizzazione".