Napoli, donna violentata a Porta Capuana: Fratelli d’Italia esprime solidarietà “Un episodio che scuote le coscienze”

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Napoli esprime solidarietà alla giovane vittima della violenza a Porta Capuana. “Serve sicurezza reale per cittadini e commercianti”, affermano Marco Nonno e Luigi Rispoli.

L’aggressione che ha scosso Napoli

Profondo sconcerto a Napoli per la violenza subita da una giovane donna nella zona di Porta Capuana, nel cuore del centro storico.

L’episodio, che ha destato indignazione e paura tra i residenti, ha riacceso il dibattito sul tema della sicurezza urbana e del degrado in alcune aree della città.

Fratelli d’Italia: “Un episodio che scuote le coscienze”

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Napoli ha diffuso una nota in cui esprime piena solidarietà alla vittima e condanna fermamente l’accaduto.

“Un episodio che scuote profondamente le coscienze – si legge nel comunicato – e richiama con forza l’urgenza di garantire una sicurezza reale ai cittadini, ai commercianti e a chi vive o lavora in zone urbane da troppo tempo ostaggio del degrado e della criminalità”.

Nonno e Rispoli: “Situazione insostenibile per residenti e commercianti”

Il presidente del coordinamento cittadino Marco Nonno e il vicepresidente Luigi Rispoli hanno espresso vicinanza anche ai residenti e agli operatori economici dell’area di Porta Capuana, “stremati da una quotidianità fatta di spaccio, violenza e microcriminalità”.

I due esponenti di FdI sottolineano come la situazione sia stata aggravata dalla recente decisione del TAR Campania di annullare l’ordinanza del Prefetto di Napoli che prorogava fino al 30 settembre 2025 le cosiddette “zone rosse”, aree in cui era possibile limitare l’accesso a soggetti con precedenti penali.

“È inaccettabile – dichiarano – che, in nome di cavilli burocratici, si smantelli uno strumento concreto che consentiva alle forze dell’ordine di intervenire con tempestività e prevenzione”.

Appello per una sicurezza reale

Fratelli d’Italia conclude il proprio intervento ribadendo la necessità di rafforzare il presidio del territorio, restituendo fiducia e sicurezza ai cittadini.

“La sicurezza è un diritto fondamentale – si legge nella nota – e le istituzioni hanno il dovere di garantire protezione e dignità a chi vive e lavora in città”.