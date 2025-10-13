Napoli, turisti irlandesi scippati in piazza Garibaldi: arrestato 18enne Condannato a un anno e nove mesi

Momenti di paura nel pomeriggio a Napoli, in piazza Garibaldi, dove una coppia di turisti irlandesi è stata aggredita e derubata.

La Polizia Locale di Napoli – Unità Operativa San Lorenzo è intervenuta all’intersezione con via Alessandro Poerio, dopo la richiesta d’aiuto di una cittadina straniera che aveva assistito alla scena.

Sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo che tratteneva il presunto autore dello scippo appena avvenuto.

La dinamica del furto con strappo

Secondo le testimonianze raccolte, il giovane – poi identificato come un cittadino marocchino di 18 anni, senza documenti e senza fissa dimora – si sarebbe avvicinato ai due turisti mentre attraversavano la strada.

Con una mossa improvvisa, avrebbe cingiuto il braccio attorno al collo del turista e strappato una catenina d’oro, provocandogli una ferita alla gola.

Il ragazzo è stato subito bloccato e consegnato agli agenti intervenuti.

L’arresto e la condanna

Il responsabile è stato condotto negli uffici della Polizia Locale per gli accertamenti di rito, sottoposto a fotosegnalamento e poi arrestato con le accuse di furto con strappo, lesioni personali e soggiorno irregolare sul territorio nazionale (artt. 624 bis e 582 del Codice Penale e art. 10 bis T.U. Immigrazione).

All’esito del giudizio per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e condannato il cittadino straniero a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione della pena.

Sicurezza e controllo nel centro di Napoli

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei turisti nell’area di piazza Garibaldi, una delle zone più trafficate della città, spesso teatro di furti e scippi.

La Polizia Locale e le forze dell’ordine proseguono i controlli mirati per contrastare episodi di microcriminalità e garantire maggiore tutela ai visitatori e ai cittadini.