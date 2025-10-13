Donna violentata a Napoli: Comune: "vicinanza a vittima" Un ringraziamento ai cittadini e alle forze dell'ordine

"Profonda vicinanza" è stata espressa dal comune di Napoli alla giovane donna vittima della violenza avvenuta a Porta Capuana tra sabato e domenica. "Le autorità competenti sono prontamente intervenute, assicurando il presunto responsabile alla giustizia" sottolinea palazzo San Giacomo che poi ringrazia i cittadini e le forze di polizia che "con prontezza e umanità, hanno prestato soccorso alla vittima".

E un ringraziamento particolare va alla turista francese che, con il suo "gesto coraggioso, ha collaborato con le forze dell'ordine e assistito la giovane nel momento del bisogno . "L'Amministrazione comunale condanna con fermezza ogni forma di violenza - conclude il Comune - e ribadisce il proprio impegno nel sostenere le vittime e promuovere azioni concrete a tutela della sicurezza e del rispetto della persona".