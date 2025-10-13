Sgomberati ex Motel Agip occupano comitato elettorale Fico "Sollecitare Manfredi affinchè trovi una soluzione"

"Nessuno Resti Indietro...? Siamo quelli rimasti indietro!". E' il messaggio di aiuto rivolto al candidato del centro sinistra alla presidenza della Campania Roberto Fico da parte delle famiglie sgomberate la settimana scorsa dall'ex motel Agip e che oggi hanno occupato per alcune ore il comitato elettorale del candidato del campo progressista.

"Dopo mesi di impegni mancati dall'amministrazione comunale - spiegano in una nota gli attivisti della Campagna Resta Abitante - queste persone sono ancora in strada". "Se lo slogan scelto da Fico è "Nessuno Resti indietro!" - si legge nel comunicato - allora gli diciamo che da venti anni noi siamo invece quelli che restano indietro, per precise responsabilità delle amministrazioni di questa città che ci hanno lasciato a marcire in una discarica per poi sgomberarci senza alcuna soluzione alloggiativa per persone vulnerabili, con figli, anziani ed economicamente poverissime".

Sulla scrivania di Fico, in una stanza del comitato elettorale, gli occupanti hanno lasciato bigliettini pro-memoria chiedendogli di sollecitare il sindaco Manfredi affinché trovi una soluzione per le famiglie dell'ex motel, struttura di di proprietà del Comune.