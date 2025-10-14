Abusivismo edilizio e riciclaggio di veicoli, scatta il blitz a Scampia Trovati centinaia di componenti di veicoli ma anche bauletti per motocicli

Gli agenti dell’Unità Operativa Scampia della Polizia locale, con i Carabinieri della Stazione di Marianella ed il supporto tecnico di personale della Napoli Servizi, hanno scoperto un manufatto abusivo in via Emilio Scaglione ed un’attività illecita di presunto riciclaggio di parti di veicoli.

La struttura in muratura, con pareti di cemento intonacate ed un cancello frontale, è stata realizzata sul marciapiede senza alcuna autorizzazione ed è stata sequestrata.

Nel corso della stessa operazione, in un locale adiacente e nelle aree di pertinenza del complesso edilizio pubblico, gli agenti hanno rinvenuto centinaia di componenti di veicoli, tra cui bauletti di motocicli, paraurti, fari ed altri accessori automobilistici, di cui non è stato possibile accertare la provenienza. E' scattato il sequestro per sospetto riciclaggio.

Per entrambi i sequestri è stata redatta una comunicazione di notizia di reato a carico di ignoti.