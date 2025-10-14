Maltrattamenti in famiglia: carabinieri arrestano figlio tossicodipendente La madre ha denunciato violenze e minacce subìte dal figlio da luglio ad oggi

A Napoli, nel quartiere Soccavo, i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno arrestato in flagranza differita per il reato di maltrattamenti in famiglia un 30enne del posto.

La madre dell’indagato ha denunciato ai carabinieri le violenze e le minacce subìte dal figlio da luglio ad oggi.

L’ultimo episodio è avvenuto ieri quando il 30enne - tossicodipendente - l’ha minacciata di bruciarle l’abitazione. La donna ha immortalato la scena e le minacce con il proprio smartphone per poi correre dai carabinieri.

Le indagini dei militari hanno permesso di rintracciare l’uomo che, perquisito, è stato trovato in possesso di un taglierino con lama a punta. Il 30enne è stato trasferito in carcere.