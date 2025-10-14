Atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo Sharm-Roma A bordo molti giornalisti che hanno seguito in Egitto il summit di pace per Gaza

A causa di un sospetto di fumo nella stiva, un aereo proveniente da Sharm el-Sheikh a Roma ha dovuto fare un atterraggio di sicurezza a Napoli. A bordo del volo WizzAir molti turisti e anche la stampa, giornalisti e operatori, che hanno seguito il summit di pace su Gaza nella città sul Mar Rosso, a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni. Dopo l'atterraggio i vigili del fuoco hanno fatto un primo controllo al velivolo che, dopo lo sbarco dei passeggeri, dovrebbe essere sottoposto a nuove verifiche.