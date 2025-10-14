Wizz Air: "Nessun segno di fumo o incendio sul volo da Sharm" La compagnia parla di imprevisto problema tecnico

"Il volo W4 6118 operato oggi e diretto da Sharm el-Sheikh a Roma Fiumicino è stato dirottato su Napoli a causa di un imprevisto problema tecnico. L'aeromobile è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono sbarcati illesi. Contrariamente a quanto riportato da alcuni media, non vi erano segni di fumo o incendio a bordo". La precisazione arriva dalla compagnia aerea Wizz Air, che aggiunge: "Tuttavia, poiché la sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è la nostra massima priorità, il team di manutenzione della compagnia sta effettuando un'ispezione approfondita dell'aeromobile seguendo i protocolli. I passeggeri e i loro bagagli saranno trasportati in pullman alla destinazione finale. La compagnia aerea desidera ringraziare i propri piloti e il personale di cabina per aver garantito la sicurezza di tutti durante l'atterraggio e per aver preso la giusta decisione di dirottare l'aereo su Napoli".