Sant’Anastasia: una serra in giardino per la marijuana Carabinieri arrestano 35enne

Una serra costruita ad hoc per della marijuana a chilometro zero quella che hanno trovato a Sant’Anastasia i carabinieri della locale stazione.

I militari perquisiscono l’abitazione di un 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Nel giardino di casa una serra perfettamente progetta. Un sistema di illuminazione temporizzato e ventole di areazione proteggono 6 piante di marijuana alte tra il metro e 40 e il metro e 70.

Durante la perquisizione, però, i carabinieri trovano anche altra droga. Altri 800 grammi di infiorescenze della stessa sostanza già pronti e altri 3 chili e 300 grammi di marijuana pronti per a fase finale dell’essiccazione.

Il 35enne viene arrestato. L’uomo deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.