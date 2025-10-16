A 16 anni beccato a giocare alle Slot: sanzionato proprietario sala scommesse Multa da oltre seimila euro per aver permesso al minore di giocare

Un ragazzo di 16 anni è stato sorpreso dai carabinieri in una sala giochi del quartiere napoletano di Fuorigrotta. Il proprietario della sala scommesse è stato sanzionato per un importo di 6.666 euro. L'attività sarà proposta per la chiusura che va da 10 a 30 giorni. I Carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli stanno setacciando il quartiere Fuorigrotta. La scorsa notte sono terminati gli ultimi controlli, effettuati con il contributo della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Campania, arma preziosa per perquisizioni e blitz.

Decine le persone identificate. Durante le operazioni i militari hanno arrestato un cittadino indiano di 45 anni. Sull'uomo - sorpreso passeggiare a via Giulio Cesare - pendeva un provvedimento emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Napoli. Il 45enne è stato trasferito in carcere dove deve scontare una pena di 2 anni di reclusione per furto aggravato e lesioni personali aggravate. Denunciato anche un cittadino 46enne originario della Romania. L'uomo è stato bloccato mentre tentava di sottrarre alcuni effetti personali a due persone. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.