Torre Annunziata: detenzione illecita di sostanze stupefacenti In manette un 21enne

La polizia ha arrestato un 21enne di Torre Annunziata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Cirillo, hanno notato un giovane a bordo di una bici che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo.

I poliziotti, insospettiti dall’azione posta in essere dal giovane, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina ed uno di crack del peso complessivo di circa 11 grammi e 180 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.