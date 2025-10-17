Napoli, blitz al centro sportivo di Pianura: scatta il sequestro Sigilli ad un'area di 10mila metri quadrati compresa di campetti, spogliatoi, uffici e bar

Gli agenti dell’unità operativa Fuorigrotta della Polizia Locale sono intervenuti a Pianura, a seguito di un esposto, ed hanno accertato che su di un’area di circa 10mila metri quadrati è stato realizzato un complesso sportivo in assenza di titolo edilizio.

L’impianto è costituito da 4 campi di calcetto, spogliatoi, uffici e bar. Inoltre, a servizio del complesso è stato realizzato un parcheggio scoperto di 80 metri quadri.

Gli agenti hanno provveduto a sottoporre a sequestro l’intera area e a denunciare il titolare per le violazioni della normativa urbanistica e del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.