Napoli, Porta Capuana: intensificati i controlli della polizia Arrestato 35enne gambiano irregolare sul territorio nazionale

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla uestura di Napoli, anche a seguito dei recenti fatti di cronaca avvenuti nella zona di Porta Capuana, la polizia ha arrestato un 35enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. E' stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per inottemperanza al decreto di espulsione.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, di servizio in piazza San Francesco di Paola, arco di Porta Capuana, sono stati avvicinati da un uomo che gli ha riferito di essere stato minacciato ed inseguito da un'altra persona.

Gli operatori si sono immediatamente adoperati rintracciando l'uomo segnalato che, alla loro vista, ha dato in escandescenza aggredendoli con calci e pugni fino a quando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello e di 41 pillole di Rivotril.

Infine, a seguito degli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il predetto era inottemperante ad un decreto di espulsione. Per tutto quanto sopra esposto, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.