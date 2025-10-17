Incidenti lavoro: Cgil Napoli e Campania, ennesima morte, servono risorse Ricci: "Occorrono risorse straordinarie e assunzioni mirate che chiediamo da tempo al Governo"

"Mentre si apriva un importante tavolo sul tema della sicurezza sul lavoro presso la Procura di Napoli coordinato dal procuratore generale Aldo Policastro, registriamo un'altra vittima sul lavoro in provincia di Napoli".

È il commento del segretario generale Nicola Ricci all'ennesimo incidente sul lavoro in Campania, che è costato la vita ad un operaio di 66 anni a Mugnano, in provincia di Napoli."Anche in questo caso - evidenzia il segretario generale Cgil Napoli e Campania - il lavoratore era senza dispositivi di sicurezza mentre operava da un'altezza di circa sette metri. La prevenzione senza una vigilanza serrata, soprattutto nei piccoli cantieri, è una delle emergenze e degli interventi che il ministero del Lavoro dovrebbe attuare. Per farlo - conclude Ricci - occorrono risorse straordinarie e assunzioni mirate che chiediamo da tempo al Governo ma di cui, anche in questa legge Finanziaria, sembra non esserci traccia".