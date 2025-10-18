Napoli, 4 giovani violano il domicilio di un’anziana con problemi psichici L’episodio a San Paolo Belsito

Grave episodio di cronaca a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. Quattro giovani, un ragazzo di 19 anni e tre minorenni tra i 15 e i 17 anni, sono stati denunciati per violazione di domicilio aggravata dopo essersi introdotti nel giardino di un’abitazione appartenente a una donna affetta da problemi psichici.

Il raid e l’intervento dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, i fatti risalgono al 5 settembre scorso. I ragazzi avrebbero scavalcato la recinzione della proprietà e iniziato a lanciare oggetti e pietre contro la casa, insultando e deridendo la vittima.

Il comportamento del gruppo ha provocato nella donna un forte stato di agitazione, tanto da rendere necessario l’intervento del 118 e il successivo ricovero ospedaliero per accertamenti.

Giovani responsabili identificati e denunciati

Le indagini hanno permesso di identificare i quattro giovani, tutti residenti nella zona. Uno di loro è risultato appena maggiorenne, mentre gli altri tre sono minorenni.

I militari, dopo aver raccolto testimonianze e prove video, hanno deferito i ragazzi all’autorità giudiziaria competente. Dovranno rispondere del reato di violazione di domicilio aggravata e, secondo quanto emerso, anche di atti persecutori e danneggiamento potrebbero essere oggetto di ulteriori verifiche.

Allarme sociale: giovani e comportamenti devianti

Il caso di San Paolo Belsito riaccende i riflettori su un tema sempre più preoccupante: quello dei comportamenti devianti tra adolescenti.

Episodi come questo mettono in evidenza la necessità di un maggiore intervento educativo e di una collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni per prevenire situazioni di bullismo e violenza gratuita, soprattutto nei confronti delle persone fragili.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda e per garantire giustizia alla vittima, che ha vissuto momenti di grande paura e sofferenza.