Terra dei fuochi: scoperta e sequestrata ennesima attività fantasma Operazione della polizia locale di Afragola

La polizia locale della città di Afragola guidata dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la prefettura di Napoli, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la prefettura di Napoli vice prefetto Ciro Silvestro, ha intensificato le attività di controllo per scovare la attività fantasma presenti sul territorio, sconosciute agli enti, che producono inquinamento e metteno a rischio la tutela della salute dei cittadini.

Dopo una serie di attività di appostamento finalizzate alla verifica del luogo oggetto del controllo, è stata effettuata una ispezione in una attività che dall’esterno era camuffata a cantina, ma che all’interno era predisposta ed attrezzata per la lavorazione del legno.

Dal soprallugo è emerso che nel locale posto al livello inferiore della strada era presente un attività di falegnameria e laccheria in esercizio in dispregio alle normative vigenti in materia ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per l’assenza di autorizzazioni ambientali la falegnameria è stata posta sotto sequestro ed il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria.