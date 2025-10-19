Tentata rapina al gioielliere, il prefetto intensifica i controlli In azione due banditi armati, che hanno esploso anche un colpo di pistola

Il prefetto di Napoli ha intensificato i controlli e annunciato la convocazione di un vertice sulla sicurezza dopo la tentata rapina ad un gioielliere.

Il fatto è avvenuto a Nola: l'uomo è stato aggredito da due uomini armati e a volto coperto, che hanno tentato di strappargli il borsello: alla reazione del commerciante, hanno esploso un colpo di pistola ma non si registrano feriti.