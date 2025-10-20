Minacciata e aggredita dal compagno: arrestato un 54enne Intervento immediato della polizia a Giugliano in Campania

La polizia ha arrestato un 54enne di Giugliano in Campania, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla sala operativa, sono intervenuti in un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione e con il volto tumefatto, la quale ha riferito di essere stata poco prima aggredita e minacciata dal compagno per futili motivi, come già avvenuto in precedenti occasioni, lo stesso, anche in presenza degli operatori, ha continuato nella sua condotta violenta proferendo frasi ingiuriose e minatorie nei confronti della compagna, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti e arrestato.