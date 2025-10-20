Parco verde a Caivano, scuola e coltelli: la dirigente chiama i carabinieri Tre ragazzini trovati con le armi in tasca

I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nell’istituto scolastico Morano all’interno del parco verde su richiesta della dirigente scolastica.



Tre ragazzini, due hanno 13 anni mentre il terzo ne ha 14, erano stati trovati in possesso di 3 coltelli.



I tre ragazzini sono stati segnalati alla procura per i minorenni di Napoli per poi essere affidati ai rispettivi genitori. Le armi sono state sequestrate.