Aggressione a Nola: prefetto Di Bari, serve anche azione sociale Secondo una prima ricostruzione sarebbero dei ragazzi ad aver aggredito un senza fissa dimora

"Non possiamo tollerare che ci sia qualcuno che pensi che il valore della vita sia pari a zero. Il valore della vita". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine dei lavori della riunione di oggi del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso della quale della quale si è anche parlato dell'aggressione avvenuta a Nola nello scorso week end ai danni di un cittadino senza fissa dimora.

Secondo una prima ipotesi, gli autori di questo gesto potrebbero essere dei ragazzi. "Le donne e gli uomini delle forze dell'ordine fanno il loro lavoro in maniera straordinaria, noi facciamo e continueremo a fare la nostra parte - ha detto il prefetto - ma è indubbio che tutti notano che è insufficiente una componente sociale. A fronte di questo affinché anche il sociale possa esprimere una azione forte sotto l'aspetto preventivo". Il focus su Nola è stato completato con l'analisi di una rapina in gioielleria ed il prefetto che i controlli saranno intensificati.