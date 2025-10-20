Aggressione a Nola: prefetto Di Bari, serve anche azione sociale

"Non possiamo tollerare che ci sia qualcuno che pensi che il valore della vita sia pari a zero. Il valore della vita". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine dei lavori della riunione di oggi del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso della quale della quale si è anche parlato dell'aggressione avvenuta a Nola nello scorso week end ai danni di un cittadino senza fissa dimora.
Secondo una prima ipotesi, gli autori di questo gesto potrebbero essere dei ragazzi. "Le donne e gli uomini delle forze dell'ordine fanno il loro lavoro in maniera straordinaria, noi facciamo e continueremo a fare la nostra parte - ha detto il prefetto - ma è indubbio che tutti notano che è insufficiente una componente sociale. A fronte di questo affinché anche il sociale possa esprimere una azione forte sotto l'aspetto preventivo". Il focus su Nola è stato completato con l'analisi di una rapina in gioielleria ed il prefetto che i controlli saranno intensificati.