Urna funeraria con resti umani abbandonata vicino ai cassonetti dei rifiuti Ritrovamento choc in via Livio Andronico: l'intervento della Polizia locale

Un’urna cineraria abbandonata è stata ritrovata accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico, dal personale dell’Unità Operativa Soccavo della Polizia locale.

Gli agenti, intervenuti a seguito di una segnalazione, hanno avviato le procedure previste e contattato immediatamente la dirigente dei Servizi Cimiteriali del Comune.

L’urna è stata affidata al personale del cimitero di Soccavo e sarà custodita nell’area destinata alla conservazione delle salme non identificate, in attesa delle determinazioni della Procura.