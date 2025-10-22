Quaranta colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte ad Afragola, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Casoria e gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili. A sparare potrebbero essere state più persone che dopo il raid si sono allontanate precipitosamente. Non ci sono feriti. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari, assieme al questore di Napoli e ai comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, è andato ad Afragola per un incontro in Comune con il sindaco e per fare un punto della situazione.
Si spara ancora ad Afragola, nella notte esplosi 40 colpi d'arma da fuoco
Incontro in Comune con il prefetto Di Bari
