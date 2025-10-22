Si spara ancora ad Afragola, nella notte esplosi 40 colpi d'arma da fuoco Incontro in Comune con il prefetto Di Bari

Quaranta colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte ad Afragola, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Casoria e gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili. A sparare potrebbero essere state più persone che dopo il raid si sono allontanate precipitosamente. Non ci sono feriti. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari, assieme al questore di Napoli e ai comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, è andato ad Afragola per un incontro in Comune con il sindaco e per fare un punto della situazione.