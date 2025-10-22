Furto ed estorsione: provvedimento a carico di un 42enne Dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione

La polizia ha arrestato un 42enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso il 10 ottobre dalla Procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 5 anni, 5 mesi e un giorno di reclusione per i reati di furto, estorsione, dichiarazioni mendaci, e per reati in materia di stupefacenti, commessi a Napoli tra il 2018 e il 2022.