Lavori rete ferroviaria: modifiche a circolazione tra Roma Caserta e Benevento Importanti lavori di manutenzione programmato

Dalle ore 22:30 del 24 alle 5.35 del 27 ottobre Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, eseguirà importanti lavori di manutenzione programmata nei pressi della stazione Roma Casilina. In particolare le attività riguarderanno l'impermeabilizzazione del sottovia di Via Galeazzo Alessi sulle linee ferroviarie Formia e Cassino, tra le stazioni di Roma Termini e Roma Casilina.

I lavori, del valore complessivo di quasi 500 mila euro, comporteranno modifiche della circolazione ferroviaria per i treni linee FL4A Roma - Albano, FL4F Roma - Frascati, FL4V Roma - Velletri, FL6 Roma - Cassino e Roma Termini - Caserta - Benevento. I cantieri vedranno impegnate 20 persone tra operai e tecnici di Rfi e altre ditte appaltatrici.