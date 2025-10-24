Rogo di auto e scooter nel Napoletano: si indaga anche sulla pista dolosa Le cause dell’incendio restano al momento in fase di accertamento

Paura nella tarda serata di ieri a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove un violento incendio ha distrutto due automobili e uno scooter parcheggiati in un’area privata di via Aristide Gabelli. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno richiamato l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Intervento immediato dei carabinieri e dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano insieme ai vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Secondo quanto si apprende, i veicoli coinvolti apparterrebbero tutti alla stessa famiglia.

Ipotesi dolosa al vaglio degli inquirenti

Le cause dell’incendio restano al momento in fase di accertamento, ma non si esclude la pista dolosa. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Nessun ferito, ma paura tra i residenti

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra gli abitanti del quartiere, che chiedono maggiore controllo e sicurezza, soprattutto nelle ore notturne.

Indagini in corso

Le indagini dei carabinieri proseguono per capire se l’incendio sia frutto di un atto intimidatorio o di un gesto isolato. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.