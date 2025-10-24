Napoli, cane trascinato per 6 km con una e-bike: due uomini denunciati Denunciati per maltrattamenti e abbandono di animali

Un episodio di crudeltà contro gli animali ha scosso la provincia di Napoli. I carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio hanno denunciato due uomini, un 39enne e un 54enne, con le accuse di maltrattamento e abbandono di animali.

La dinamica: cane trascinato per chilometri

Secondo la ricostruzione dei militari, il 39enne avrebbe trascinato per quasi 6 chilometri un cane, un pastore tedesco di cinque anni, legato con una catena a strozzo alla sua bicicletta elettrica. La scena, segnalata da alcuni passanti, ha subito destato sdegno e preoccupazione.

Il ruolo del proprietario

Il secondo denunciato, un uomo di 54 anni, risulta essere il proprietario dell’animale. Gli inquirenti stanno verificando il suo coinvolgimento nella vicenda e le eventuali responsabilità per mancata custodia o complicità nel reato.

Le condizioni del cane

Dopo il terribile episodio, il pastore tedesco è stato soccorso e affidato ai veterinari dell’ASL Napoli 3 Sud. L’animale è attualmente ricoverato presso la clinica veterinaria di Torre del Greco, dove riceve cure e assistenza. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici.

Indagini e conseguenze legali

Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare con precisione la dinamica dei fatti e la gravità delle lesioni subite dall’animale. I due uomini rischiano una condanna per maltrattamento di animali ai sensi dell’art. 544-ter del Codice penale, che prevede fino a 18 mesi di reclusione o una multa fino a 30.000 euro.

Reazioni e indignazione sui social

La notizia ha rapidamente suscitato indignazione sui social, dove centinaia di utenti chiedono giustizia per il cane e pene più severe contro chi maltratta gli animali. Le associazioni animaliste del territorio hanno espresso solidarietà e promesso di seguire da vicino il caso.