Blitz al mercato ittico, sequestrata una tonnella di pesce senza tracciabilità

Controlli al mercato ittico di Mugnano di Napoli, le fiamme gialle del Reparto operativo aeronavale di Napoli hanno sequestrato una tonnellata di pesce non tracciato e dunque potenzialmente pericoloso.
Nell'operazione sono state elevate sanzioni per 1500 euro ai rappresentanti legali di due imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Il valore della merce sequestrata è di circa 35mila euro: il prodotto sarà devoluto in beneficenza dopo i controlli dell'Asl.
Il comando provinciale della Guardia di finanza fa sapere che nei prossimi giorni, anche in vista dell'avvicinarsi delle festività natalizie, saranno intensificati i controlli su tutta la filiera.