Sicurezza a Napoli, controlli interforze a Porta Capuana 187 persone identificate, 56 veicoli controllati

Nell'ambito dell'intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vicaria-Mercato, Decumani, Arenella e Poggioreale, i militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l'ausilio di personale della Polizia Locale e Metropolitana, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Asl Napoli 1 Centro hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell'area interessata. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 187 persone controllato 56 veicoli, contestato 29 violazioni del Codice della Strada. Ancora, sono stati controllati 5 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state imposte prescrizioni per inottemperanza alla normativa di settore. Infine, per tre cittadini extracomunitari è stato disposto l'accompagnamento al Cpr di Bari; mentre per altri tre cittadini l'accompagnamento alla frontiera.