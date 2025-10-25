Dovrà scontare oltre due anni di reclusione: arrestato Provvedimento eseguito dalla polizia a Napoli

La polizia ha arrestato un 35enne della Romania in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso dalla procura generale della repubblica presso il tribunale ordinario di Firenze, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 2 anni, 4 mesi e 7 giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere reati commessi a Reggello nel 2024.

In particolare, i poliziotti, durante i servizi predisposti in Piazza San Francesco a Capuana, hanno notato il 35enne che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi nel tentativo di eludere il controllo ma è stato prontamente bloccato. Lo stesso, a seguito di accertamenti, è risultato colpito dall'ordine di carcerazione.