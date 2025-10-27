Tenta di entrare in casa della ex compagna minacciandola: arrestato Ha agito nonostante avesse un divieto di avvicinamento

La polizia ha arrestato un 40enne di origini ucraine per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato il 40enne che, in evidente stato di agitazione, tentava di entrare nell’abitazione della sua ex compagna, minacciandola, pertanto, gli operatori lo hanno bloccato.

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti nell'immediato è emerso che l'uomo era sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.