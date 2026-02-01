Reggiana-Juve Stabia 1-1: Gondo risponde a Mosti, il tabellino

Finale di 1-1 tra la Reggiana e la Juve Stabia, avanti al secondo minuto con Mosti e ripresa al 30' da Gondo. Un punto in più per le vespe, al settimo risultato utile consecutivo. Gli emiliani chiudono la striscia di 6 sconfitte di fila con la rete alla mezz'ora nata dall'errore di Confente nella costruzione dal basso dopo il vantaggio gialloblu firmato dal centrocampista.
Il tabellino
Serie B
Ventiduesima Giornata
Reggiana - Juve Stabia 1-1
Marcatori: 2’ Mosti (JS), 30’ Gondo (R)
Reggiana: Seculin; Libutti, Rozzio, Papetti; Bozzolan (25' st Tripaldelli), Charlys, Belardinelli (36' st Mendicino), Rover; Girma (25' st Bozhanaj), Portanova, Gondo (31' st Novakovich). All. Sibilano (Dionigi squalificato). A disp. Zwaan, Cardinali, Vallarelli, Quaranta, Suarez, Vicari, Bonetti, Lambourde
J. Stabia: Confente; Giorgini, Varnier (38' st Dalle Mura), Bellich; Mannini (1' st Carissoni), Mosti, Correia, Zeroli, Cacciamani (12' st Ricciardi); Maistro (27' st Pierobon), Gabrielloni (38' st Burnete). All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Kassama, Torrasi, Ciammaglichella, Dos Santos
Arbitro: Feliciani
Ammoniti: Giorgini (JS); Portanova, Papetti (R)