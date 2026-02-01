Massimiliano Manfredi: "Solidarietà agli agenti feriti a Torino" Così il presidente del consiglio regionale della Campania

"Solidarietà agli agenti feriti ieri a Torino e pieno sostegno alle Forze dell’ordine, che operano quotidianamente a tutela della sicurezza e della legalità". Così in una nota il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

Manfredi: "Tutte le Istituzioni si stringano attorno alle nostre Forze dell'ordine"

"Quanto accaduto durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna è gravissimo e va fermamente condannato. L’aggressione alle Forze dell’Ordine e ad una troupe della Rai – sottolinea Massimiliano Manfredi - non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare il proprio dissenso".

"Chi ha compiuto questi atti violenti ed incivili va perseguito. È importante che tutte le Istituzioni si stringano attorno alle nostre Forze dell'Ordine, con grande riconoscenza per il lavoro che svolgono tutti i giorni”.