Massimiliano Manfredi: "Solidarietà agli agenti feriti a Torino"

"Solidarietà agli agenti feriti ieri a Torino e pieno sostegno alle Forze dell’ordine, che operano quotidianamente a tutela della sicurezza e della legalità". Così in una nota il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.
Manfredi: "Tutte le Istituzioni si stringano attorno alle nostre Forze dell'ordine"
"Quanto accaduto durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna è gravissimo e va fermamente condannato. L’aggressione alle Forze dell’Ordine e ad una troupe della Rai – sottolinea Massimiliano Manfredi - non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare il proprio dissenso".
"Chi ha compiuto questi atti violenti ed incivili va perseguito. È importante che tutte le Istituzioni si stringano attorno alle nostre Forze dell'Ordine, con grande riconoscenza per il lavoro che svolgono tutti i giorni”.