Incontra l'ex moglie e la colpisce a calci e pugni scaraventandola a terra L'autore del grave episodio di violenza è stato arrestato

La polizia ha arrestato un 34enne napoletano per lesioni personali aggravate. Gli agenti del commissariato di Afragola, impegnati in un servizio di vigilanza presso la Parrocchia “San Paolo Apostolo” nel Parco Verde di Caivano, hanno notato l'uomo che, alla vista dell’ex moglie, sopraggiunta a piedi, l’ha improvvisamente aggredita, scaraventandola a terra e colpendola con calci e pugni.

I poliziotti sono prontamente intervenuti, riuscendo a bloccare l’aggressore, mentre la donna è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli per le cure mediche del caso. L'indagato è stato immediatamente arrestato.